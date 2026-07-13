Трамп рассказал, кого хочет назначить новым сенатором после Грэма

Президент США Дональд Трамп порекомендовал губернатору Южной Каролины Генри Макмастеру назначить сестру Линдси Грэма Дарлин временным сенатором от этого штата. Пост об этом появился на странице американского лидера в соцсети TruthSocial.

«Я рекомендовал губернатору Генри Макмастеру замечательную сестру Линдси Грэма, Дарлин, на должность временного сенатора от штата Южная Каролина. Это стало бы прекрасной данью уважения Линдси, который очень ее любил!», — написал Трамп.

Согласно закону Южной Каролины, его глава может по своему усмотрению назначить исполняющего обязанности временного сенатора, пока не будут проведены выборы.

Линдси Грэм скончался вечером 11 июля в возрасте 71 года после «непродолжительной и внезапной болезни». По данным телеканала NBC, причиной смерти мог быть сердечный приступ. Однако эта информация официально не подтверждалась.

Американский сенатор был одним из основных составителей законопроекта о введении 500-процентных пошлин для стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары. За день до смерти Грэм «с радостью» сообщил, что сенаторы смогли согласовать этот законопроект с Белым домом.

Ранее в Совфеде отреагировали на смерть американского сенатора Линдси Грэма.