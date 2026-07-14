Сестра скончавшегося сенатора Линдси Грэма доработает за него остаток срока

Губернатор Южной Каролины назначил на место умершего сенатора Грэма его сестру

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил Дарлин Грэм, младшую сестру недавно скончавшегося сенатора Линдси Грэма, на его место. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Я обязан назначить человека, который займет эту должность до завершения срока. Для меня большая честь обратиться к Дарлин Грэм с предложением продолжить работу ее брата», — отметил Макмастер.

Дарлин Грэм выразила благодарность губернатору за доверие.

«Я признательна за возможность служить до конца срока Линдси. Это большая честь для меня», — отметила Дарлин Грэм.

Сегодня американский президент Дональд Трамп обратился с рекомендацией к губернатору Южной Каролины Макмастеру временно утвердить сестру Линдси Грэма Дарлин на должность сенатора, представляющего данный штат.

Линдси Грэм ушел из жизни 11 июля в возрасте 71 года. Он был одним из ключевых авторов законопроекта, направленного на ужесточение санкций против России.

Ранее Нетаньяху рассказал о вспышке ярости у сенатора Грэма в ходе последнего разговора с ним.