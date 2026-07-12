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Политика

Умер американский сенатор Линдси Грэм

Сенатор США Линдси Грэм скончался после непродолжительной болезни
Nathan Howard/Reuters

В США скончался сенатор Линдси Грэм. Об этом сообщил его офис в соцсетях Х и в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В сообщении уточняется, что сенатора не стало вечером в субботу, 11 июля. Он скончался после «непродолжительной и внезапной болезни». Точная причина смерти Грэма не называется.

Офис призвал журналистов не беспокоить семью сенатора, которая в этот невероятно трудный период просит об уединении. Близкие Грэма призывают общественность помолиться за него.

9 июля 2026 года Линдси Грэму исполнился 71 год. С января 2003 года он был сенатором от штата Южная Каролина. С января 2025 Грэм также возглавлял бюджетный комитет сената США.

Грэм был известен своей антироссийской позицией и неоднократно предлагал различные варианты ужесточения санкций против РФ. 10 июля Грэм «с радостью» сообщил, что сенаторы смогли утвердить версию законопроекта о санкциях в отношении России, которая получила одобрение Белого дома. Этот документ предоставляет американскому президенту право решать, вводить ли санкции или нет по своему усмотрению. Законопроект предполагает введение 500-процентных пошлин на торговых партнеров России.

В феврале 2024 года Линдси Грэма внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга России.

Ранее сенатор Грэм призвал передать «Томагавки» Украине.

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