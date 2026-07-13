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Политика

Нетаньяху рассказал о вспышке ярости у сенатора Грэма в ходе последнего разговора с ним

Нетаньяху: Линдси Грэм вышел из себя во время последнего разговора со мной
Nathan Howard/Reuters

Сенатор Линдси Грэм вышел из себя во время последнего разговора с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Нетаньяху рассказал, что в ходе беседы он указал на способность Израиля самостоятельно себя обеспечивать. Но Грэм с этим резко не согласился. По словам премьер-министра, сенатор пришел в ярость, сказав: Ни за что, так нельзя. Грэм посчитал, что еврейское государство не может само защитить как свои, так и американские интересы.

Нетаньяху назвал Грэма «необыкновенным другом» Израиля.

12 июля сообщалось, что сенатора Грэма не стало вечером в субботу. Он скончался после «непродолжительной и внезапной болезни». Точная причина смерти Грэма не называется.

9 июля 2026 года Линдси Грэму исполнился 71 год. С января 2003 года он был сенатором от штата Южная Каролина. С января 2025-го Грэм также возглавлял бюджетный комитет сената США.

Ранее сенатор Грэм призвал передать «Томагавки» Украине.

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