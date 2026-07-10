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Политика

Сенат договорился с Белым домом о санкциях против России

Сенаторы согласовали с Белым домом законопроект о санкциях против России
Максим Блинов/РИА Новости

Сенат США одобрил законопроект, касающийся жестких санкций против России. Об этом сообщил сенатор Линдси Грэм, пишет РИА Новости.

«С радостью сообщаю, что примерно 30 минут назад мы пришли к соглашению с администрацией президента по версии законопроекта о санкциях против России, которую они готовы поддержать. Это значит, что он станет законом», — отметил Грэм.

По его словам, сенаторы смогли утвердить версию законопроекта, которая получила одобрение Белого дома. Он добавил, что теперь будет работать с другими авторами инициативы для продвижения документа в конгрессе.

Возможное принятие законопроекта не означает автоматического введения санкций. Этот документ предоставляет президенту США право решать, вводить ли санкции или нет по своему усмотрению.

Законопроект предполагает введение 500-процентных пошлин на торговых партнеров России.

В конце июня минфин США сообщил об исключении семи физических лиц и двух судов из санкционных списков, касающихся России.

Ранее сообщалось, что в США решили продвинуть законопроект о санкциях за закупку российской нефти.

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