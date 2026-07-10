Сенат договорился с Белым домом о санкциях против России

Сенаторы согласовали с Белым домом законопроект о санкциях против России

Сенат США одобрил законопроект, касающийся жестких санкций против России. Об этом сообщил сенатор Линдси Грэм, пишет РИА Новости.

«С радостью сообщаю, что примерно 30 минут назад мы пришли к соглашению с администрацией президента по версии законопроекта о санкциях против России, которую они готовы поддержать. Это значит, что он станет законом», — отметил Грэм.

По его словам, сенаторы смогли утвердить версию законопроекта, которая получила одобрение Белого дома. Он добавил, что теперь будет работать с другими авторами инициативы для продвижения документа в конгрессе.

Возможное принятие законопроекта не означает автоматического введения санкций. Этот документ предоставляет президенту США право решать, вводить ли санкции или нет по своему усмотрению.

Законопроект предполагает введение 500-процентных пошлин на торговых партнеров России.

В конце июня минфин США сообщил об исключении семи физических лиц и двух судов из санкционных списков, касающихся России.

Ранее сообщалось, что в США решили продвинуть законопроект о санкциях за закупку российской нефти.