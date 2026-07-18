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Политика

ЦИК заверил списки всех кандидатов в депутаты Госдумы

Памфилова: ЦИК заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы от 11 партий
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Центризбирком России заверил списки кандидатов в депутаты Государственной думы от всех 11 участвующих партий для проведения выборов в сентябре. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на сегодняшнем заседании, трансляция которого доступна на сайте комиссии.

«У нас полностью завершился этап заверения партийных списков… Все представленные 11 партиями списки мы с вами заверили», — обратилась Памфилова к присутствовавшим на заседании членам Центральной избирательной комиссии.

В список партий, которые выдвинули своих кандидатов на предстоящие выборы в девятый созыв нижней палаты российского парламента, вошли «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко», «Родина», «Новые люди», «Зеленые», «Коммунисты России», «Партия прямой демократии» и Партия пенсионеров.

Голосование за кандидатов состоится с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что эти выборы станут важнейшим внутриполитическим событием для страны.

Памфилова ранее заявляла, что на мандаты депутатов в Госдуме будут претендовать кандидаты не более чем от 11 партий. Наблюдателей из недружественных стран приглашать не планируется.

Ранее почти половина россиян не смогли назвать дату проведения думских выборов.

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