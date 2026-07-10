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Политика

В ЦИК назвали число партий в бюллетене на выборах в Госдуму

Памфилова: в федеральном бюллетене на выборах в Госдуму будет не более 11 партий
Shamil Zhumatov/Reuters

В сентябрьских выборах в Государственную думу примет участие не больше 11 партий. Об этом заявила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова на заседании, трансляция которого велась на сайте комиссии.

Она напомнила, что фракции могут проводить партийные съезды для выдвижения кандидатов не позднее 11 июля 2026 года, но сообщать в ЦИК о намерении провести съезд должны за два дня.

«В бюллетене уж точно не будет больше 11 партий <...>. Надеюсь, все, кто заявился, успешно пройдут все этапы», — отметила Памфилова.

Выборы пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября. Россияне будут выбирать депутатов Госдумы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

На выборах планируется открыть избирательные участки в более чем 150 странах мира, всего за границей задействуют свыше 300 участков. Без сбора подписей в избирательной кампании смогут участвовать 12 политических партий.

Ранее Володин пригласил иностранных наблюдателей на выборы в Госдуму.

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