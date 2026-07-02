Почти половина россиян не знает о сентябрьских выборах в Госдуму

О сентябрьских выборах в Госдуму проинформирован примерно каждый второй россиянин. Об этом сообщил директор по политическим исследованиям Аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов, передают «Известия».

«Первый ключевой фактор, который всегда мы анализируем, — это информированность о выборах. Согласно последним данным, 53% смогли верно назвать дату, месяц, год выборов», — уточнил он.

Как отметил Мамонов, еще один ключевой показатель — готовность граждан принимать участие в голосовании. По итогам исследования выяснилось: 64–66% россиян планируют прийти на выборы, при этом 47% сообщили, что сделают это с высокой долей уверенности.

Кроме того, по словам представителя ВЦИОМ, 56% всех опрошенных и 64% респондентов, планирующих участвовать в голосовании, уже определились с партией, за которую намерены отдать свой голос.

В исследовании, проведенном в конце июня, участвовали 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

Выборы пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

На выборах планируется открыть избирательные участки в более чем 150 странах мира, всего за границей задействуют свыше 300 участков. Без сбора подписей в избирательной кампании смогут участвовать 12 политических партий.

Ранее Путин обсудил с Совбезом меры безопасности на предстоящих выборах в Госдуму.