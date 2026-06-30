В ЦИК ответили, будут ли на выборах в Госдуму наблюдатели из недружественных стран

Андреев: ЦИК не приглашал наблюдателей из недружественных стран на выборы в ГД

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России не приглашала представителей недружественных стран принять участие в наблюдении за выборами в Государственную думу. Об этом РИА Новости сообщил член ЦИК Павел Андреев.

«Нет, не приглашали», — сказал член комиссии.

Андреев добавил, что ЦИК разослала приглашения представителям иностранных государств совсем недавно.

Выборы пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

Впервые в этом голосовании примут участие жители четырех новых регионов страны — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В Центризбиркоме грядущую предвыборную кампанию назвали одной из самых сложных за последние годы.

Ранее в Кремле опровергли перенос выборов в Госдуму.