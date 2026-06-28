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Политика

Путин сделал заявление о сроках проведения выборов в Госдуму

Путин: выборы в Госдуму пойдут в установленные законом сроки
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Выборы депутатов девятого созыва Государственной думы пройдут в установленные российским законодательством сроки с принятием всех возможных мер для обеспечения их безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде «Единой России», сообщает пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, голосование будет организовано в полном соответствии с избирательным законодательством — с принятием мер для «защиты результатов народного волеизъявления от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций».

Путин выразил уверенность в том, что борьба на предстоящих думских выборах пройдет «открыто и честно», с учетом принципиальной важности народного доверия к демократическим институтам для «устойчивости и единства нашего общества».

Российский лидер назвал выборы депутатов в Госдуму проверкой политической системы на прочность и «исключительно важным этапом» дальнейшего развития РФ, имеющим огромное значение для «укрепления стабильности и общественного согласия».

Путин заверил, что в ходе предстоящих в сентябре выборов будут приняты необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность всех участников — сотрудников избирательных комиссий, кандидатов в депутаты, наблюдателей и избирателей.

Он напомнил, что во многих регионах в единый день голосования параллельно с думскими выборами пройдут «масштабные выборные кампании в органы законодательной и представительной власти», по итогам которых произойдет обновление их состава.

Выборы официально назначены на три дня (18, 19 и 20 сентября). Недавно в СМИ появилась информация о том, что представители силовых органов предложили Путину перенести выборы в этом году из соображений безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эти сообщения.

Ранее стало известно, что ЦИК РФ обсудит возможность онлайн-голосования на выборах в Госдуму.

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