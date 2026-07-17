Зеленский назвал нового представителя Украины в ЕС

Ушедший в отставку вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка станет представителем Украины в ЕС и будет совмещать эту работу с обязанностями торгового представителя Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, сейчас Украине в переговорах по вступлению в ЕС нужно развивать «секторальную» и «детализированную» активность для прохождения кластеров, а также «сосредоточиться» на коммуникации с институтами ЕС для открытия следующих кластеров.

«Считаю, что Тарас наиболее эффективно сможет это реализовать в представительстве Украины в ЕС — в Брюсселе. Учитывая также высокую эффективность и опыт Тараса в торговой политике, он будет совмещать эту работу с Евросоюзом с функцией торгового представителя Украины в рамках наших двусторонних торговых соглашений с ключевыми партнерами», — заявил Зеленский.

До этого пост представителя Украины в ЕС занимал Всеволод Ченков, однако он должен перейти на должность Качки и стать вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и об обновлении правительства. 16 июля Верховная рада Украины назначила главу правления группы «Нафтогаз» Сергея Корецкого новым премьер-министром страны. Нардеп Ярослав Железняк рассказал, что Корецкий уже внес в Верховную раду представление о назначении на должности министров в правительство страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Москвы не имеют «принципиального значения» перестановки в украинском правительстве.

Ранее СМИ сообщили о начале политического кризиса на Украине после смены кабмина.