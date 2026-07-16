Новый премьер Украины предложил Раде кандидатов на должности в правительстве

Корецкий внес в Раду представление о назначении на должности министров в кабмин

Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий внес в Верховную раду представление о назначении на должности министров в правительство страны. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Парламентарий добавил, что сейчас представление рассматривают в профильных комитетах, после чего оно будет вынесено на заседание парламента. Проголосовать за новый состав правительства планируют уже 16 июля.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке премьер-министра страны Юлии Свириденко и об обновлении правительства.

16 июля Верховная рада Украины назначила главу правления группы «Нафтогаз» Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. 13 июля «Украинская правда» писала, что Зеленский среди ключевых приоритетов будущего правительства назвал подготовку Украины к тяжелой зиме, защиту энергетической и топливной инфраструктуры, стабилизацию экономической ситуации и эффективное управление международной помощью.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что для России не несут «принципиального значения» перестановки в украинском правительстве.

Ранее глава ЕК Фон дер Ляйен поздравила нового премьера Украины с назначением.