СМИ сообщили о начале политического кризиса на Украине после смены кабмина

Решение украинского лидера Владимира Зеленского изменить состав правительства привело к политическому кризису в стране. Об этом сообщила газета Le Monde.

Авторы статьи назвали смену кабинета министров на Украине неудачным маневром, призванным скрыть истинную цель главы государства. По данным издания, политик просто хотел избавиться от возглавлявшего министерство обороны Михаила Федорова.

«Новоприбывшему [премьер-министру] нужно урегулировать политический кризис, порожденный этими перестановками, которых никто не ожидал», — отмечается в публикации.

16 июля Верховная рада Украины назначила на пост премьер-министра главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого, которого подозревают в связях с бежавшим из страны коррупционером Тимуром Миндичем. В правительстве произошли и другие кадровые перестановки, вызвавшие у населения недовольство. Особенно остро граждане отреагировали на отставку Михаила Федорова с должности министра обороны — жители сразу нескольких городов вышли на акции протеста против данного решения. Более того, западные СМИ тоже осудили действия Владимира Зеленского, сочтя их недальновидными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генеральный секретарь НАТО высказался о смене министра обороны Украины.