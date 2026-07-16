Рада назначила Корецкого премьером Украины

Верховная рада назначила на пост премьер-министра Украины Сергея Корецкого. Прямую трансляцию заседания ведет YouTube-канал парламента.

За назначение Корецкого главой правительства Украины проголосовали 289 депутатов, 1 выступил против, 7 — воздержались.

Сергей Корецкий имеет техническое и экономическое образование. В 2022 году он был назначен руководителем «Укрнафты», а в 2025 году — стал главой правления группы «Нафтогаз».

До этого президент республики Владимир Зеленский назвал Сергея Корецкого «наиболее подготовленным» кандидатом на пост премьера Украины. Как заявили в Верховной раде, основной его задачей на посту станет прохождение зимы — «вероятно, самой тяжелой в истории» из-за энергетических проблем. При этом Корецкий известен не только как миллионер, но и «стопроцентный человек Миндича». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

12 июля Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и обновлении правительства. Он связал такое решение с тем, что у страны сейчас есть «новые вызовы и задачи», которые требуют изменения «политической стратегии».

Ранее в Раде заявили о планах Зеленского назначить Клименко министром обороны Украины.