Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Кремле прокомментировали перестановки в правительстве Украины

Песков о перестановках в кабмине Украины: России важно обеспечить свои интересы
Roman Naumov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал перестановки в правительстве Украины.

«Для нас какого-то принципиального значения все эти изменения не несут. Для нас именно важно в урегулировании ситуации обеспечение собственных интересов», — сказал представитель Кремля.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр страны Юлия Свириденко уйдет в отставку, а украинское правительство в ближайшее время обновится. По его словам, Киев должен поменять политическую стратегию, поскольку работа в прифронтовых и приграничных областях страны требует «значительного усиления».

Позднее Зеленский назвал «наиболее подготовленным» кандидатом на пост премьера Украины главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого.

15 июля британская газета Financial Times писала, что частые кадровые перестановки в правительстве Украины могут привести к разрушительным последствиям для Киева.

Ранее в Раде назвали имя главного кандидата пост министра обороны Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли вкладывать маткапитал в покупку квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!