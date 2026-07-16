В Кремле прокомментировали перестановки в правительстве Украины

Песков о перестановках в кабмине Украины: России важно обеспечить свои интересы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал перестановки в правительстве Украины.

«Для нас какого-то принципиального значения все эти изменения не несут. Для нас именно важно в урегулировании ситуации обеспечение собственных интересов», — сказал представитель Кремля.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр страны Юлия Свириденко уйдет в отставку, а украинское правительство в ближайшее время обновится. По его словам, Киев должен поменять политическую стратегию, поскольку работа в прифронтовых и приграничных областях страны требует «значительного усиления».

Позднее Зеленский назвал «наиболее подготовленным» кандидатом на пост премьера Украины главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого.

15 июля британская газета Financial Times писала, что частые кадровые перестановки в правительстве Украины могут привести к разрушительным последствиям для Киева.

Ранее в Раде назвали имя главного кандидата пост министра обороны Украины.