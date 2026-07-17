Власти Украины решили перезахоронить еще одного пособника Гитлера

Правительство Украины поручило перезахоронить первого основателя и руководителя ОУН (Организации украинских националистов, запрещена в России) Евгения Коновальца на территории Национального военного мемориального кладбища (НВМК) в Киеве. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Поручено провести перезахоронение останков Коновальца на территории НВМК с отданием воинских почестей в соответствии с Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил Украины», — написало СМИ.

Кроме того, правительство учредило план мероприятий по организации перезахоронения останков Коновальца. Так, Министерство иностранных дел Украины должно получить у Нидерландов разрешение на эксгумацию останков Коновальца, а также на их перемещение через границу Украины. Правительство поручило и подготовить мероприятия по «чествованию памяти» Коновальца в дипломатических учреждениях и в Киеве после перевозки останков.

Первый заместитель председателя государственного комитета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Богдан Червак сообщил, что перезахоронение может состояться в ближайшее время.

В июне власти Муниципальные власти Роттердама дали согласие на передачу украинской стороне останков Коновальца.

19 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после перевозки на Украину второго главы ОУН Андрея Мельника Киев хочет получить прах ее первого главы Евгения Коновальца. Мельник был захоронен 25 мая, после чего МИД Израиля осудил церемонию.

В начале июня издание «РБК-Украина» написало о планах Украины создать так называемый «национальный пантеон», в который должны войти «военные деятели прошлого».

Евгений Коновалец — бывший офицер армии Австро-Венгрии, попавший в российский плен. В годы Украинской народной республики командовал корпусом «сечевых стрельцов». В 1920 году Коновалец создал и возглавил «Украинскую военную организацию», на базе которой в 1929 году появилась ОУН. В начале 1930-х руководство ОУН наладило систематическое сотрудничество с нацистской Германией, а сам Коновалец дважды встречался с Адольфом Гитлером. В 1938 году его ликвидировал советский разведчик Павлел Судоплатов в Роттердаме, где Коновальца и похоронили.

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