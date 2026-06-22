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Политика

Власти Роттердама дали Украине согласие на перезахоронение главы ОУН

В Роттердаме согласились на перезахоронение главаря ОУН Коновальца на Украине
Gleb Garanich/Reuters

Муниципальные власти Роттердама дали согласие на передачу украинской стороне останков Евгения Коновальца — основателя и руководителя Организации украинских националистов (организация запрещена в России) (ОУН), похороненного на городском кладбище Кросвейк, для их перезахоронения на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на роттердамскую администрацию.

Представитель властей Роттердама, отвечая на просьбу раскрыть решение нидерландской стороны по запросу Украины, заявил, что муниципалитет будет сотрудничать с посольством по этому вопросу, и добавил, что точная дата передачи останков Киеву пока неизвестна.

19 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении в Telegram-канале, что вслед за прахом второго главы ОУН Андрея Мельника на Украину хотят вернуть и прах ее первого главы Евгения Коновальца.

26 мая газета Binnenlands Bestuur писала, что посольство Украины в Нидерландах направило в муниципалитет Роттердама запрос о выдаче останков Коновальца украинским властям для перезахоронения. Издание также отметило, что, несмотря на участие лидеров ОУН в этнических чистках в Польше и сотрудничество с нацистами, на Украине они по-прежнему пользуются почитанием, а могила Коновальца на кладбище Кросвейк регулярно привлекает украинцев.

Евгений Коновалец — деятель украинского националистического движения 1920–1930-х годов. В годы Украинской народной республики командовал корпусом «сечевых стрельцов», был основателем и руководителем Организации украинских националистов. В начале 1930-х руководство ОУН наладило систематическое сотрудничество с нацистской Германией, а сам Коновалец дважды встречался с Адольфом Гитлером. В 1938 году он был ликвидирован советским разведчиком Павлом Судоплатовым.

Ранее лидер польских националистов попросил разрешения на самооборону от украинцев.

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