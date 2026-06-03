Бывший президент Украины Виктор Ющенко хочет вернуть на Украину прах главы Организации украинских националистов (ОУН, организация запрещена в России) Степана Бандеры, гетмана Ивана Мазепы, дипломата Пилипа Орлика, главного атамана Украинской Народной Республики (УНР) Симона Петлюры, гетмана Павла Скоропадского и «тысячи других». Об этом пишет «РБК-Украина».

По информации СМИ, Киев хочет создать так называемый «национальный пантеон», и МИД Украины работает «над возвращением десятка военных деятелей прошлого». Издание отмечает, что государство привлекло к этому процессу «максимально широкий круг людей», «от историков и лидеров диаспор до историков. Место расположения пантеона должен в ближайшее время объявить президент страны Владимир Зеленский, а в предварительном списке фигурирует около 40 фамилий, пишет СМИ.

«Для будущего пантеона разрабатывают жесткие юридические критерии, которые не позволят похоронить там бывших пророссийских лидеров и коллаборантов», — отмечает СМИ.

Также издание пишет, что часть родственников исторических фигур выступают за перезахоронение исторических личностей после завершения конфликта на Украине, так как опасаются возможных российских ударов по этим мемориалам.

25 мая на Национальном военном мемориальном кладбище Украины состоялась церемония перезахоронения второго главы Организации украинских националистов (организация запрещена в России) Андрея Мельника, который сотрудничал с нацистами. МИД Израиля осудил церемонию, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что подобные проявления неонацизма со стороны Украины очень опасны для Европы.

19 мая Зеленский заявил, что вслед за прахом Мельника на Украину хотят вернуть и останки ее первого главы Евгения Коновальца.

Также в мае Зеленский дал бригаде ВСУ наименование «героев УПА» (организация запрещена в России), то есть «Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в России), которая устраивала расправы над евреями, русскими, поляками и представителями других национальностей. После этого президент Польши Кароль Навроцкий заявил о намерении лишить Зеленского ордена Белого Орла.

Ранее в Госдуме раскрыли, как «вылечить» Украину от неонацизма.