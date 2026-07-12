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Политика

В Польше назвали власти Украины последователями Бандеры

Экс-премьер Польши Миллер: Украиной правят последователи Бандеры
Michal Fludra/Global Look Press

Пока на Украине правят последователи руководителя Организации украинских националистов (ОУН, организация запрещена в России) Степана Бандеры, примирение Киева с Варшавой невозможно. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, сообщает Polsat News.

«Пока на Украине правят последователи Бандеры, ничего не изменится, потому что защита Бандеры, Сухевича и других бандитов входит в обязанности государства. <…> Только когда это правительство уйдет в отставку или будет свергнуто, и придут люди, которые будут иначе относиться к своему болезненному прошлому, тогда мы сможем серьезно задуматься о примирении, о завершении процесса, об эксгумации», — сказал Миллер.

В мае президент Украины Владимир Зеленский присвоил название «имени Героев УПА» (организация запрещена в России) одному из подразделений ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла. Депутаты Европарламента также осудили решение украинского лидера.

В июле Навроцкий высказался за запрет в Польше красно-черного флага украинских националистов. А 10 июля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что рассчитывает на отрезвление украинцев.

Ранее на Украине Бандеру захотели включить в «национальный пантеон».

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