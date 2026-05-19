На Украину вернут прах первого главы ОУН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении в Telegram-канале, что вслед за прахом второго главы Организации украинских националистов (организация запрещена в России) (ОУН) Андрея Мельника на Украину хотят вернуть и прах ее первого главы Евгения Коновальца.

Кроме того, по его словам, речь идет и о других «сильных исторических личностях», чьи фамилии Зеленский не уточнил.

В ноябре прошлого года украинский институт национальной памяти сообщил, что планирует мероприятия по популяризации Коновальца, которого считают «отцом» украинского национализма. Согласно плану института, предусмотрена подготовка, проведение и распространение материалов, призванных его популяризации.

Евгений Коновалец (1891–1938) — бывший офицер армии Австро-Венгрии, попавший в российский плен. В плену он сформировал отряд сечевых стрельцов, с которым воевал на стороне УНР в 1918–1919 годах. В 1920 году Коновалец создал и возглавил «Украинскую военную организацию», а в 1929 году на ее базе — ОУН, став ее первым руководителем.

Организация украинских националистов продвигала идеологию радикального антисемитизма и разрабатыва планы массового уничтожения поляков, которые впоследствии привели к Волынской резне. С 1933 года Коновалец и его организация тесно сотрудничали со спецслужбами Третьего рейха, укрепляя свой военный потенциал для поддержки Германии в войне против Советского Союза. По информации советской разведки, Коновалец дважды проводил личные встречи с Гитлером.

В 1938 году он был убит советским разведчиком Павлом Судоплатовым в Роттердаме, где и был похоронен.

Ранее лидер польских националистов попросил разрешения на самооборону от украинцев.