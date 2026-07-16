Экс-нардеп назвал цели нового министра обороны Украины

Смена руководства министерства обороны Украины не изменит подходов Киева к конфликту. Такое мнение в интервью «Ридусу» высказал бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров, комментируя отставку главы ведомства Михаила Федорова.

«Назначение нового министра обороны необходимо не в рамках смены тактики боевых действий — а для перераспределения финансовых потоков. Бюджет министерства обороны гораздо больше, чем остальной бюджет всей Украины. Это самое «жирное» ведомство, за которое идет борьба финансово-промышленных групп. Сам Федоров на этом посту себя особенно не проявил», — отметил Килинкаров.

Кроме того, новый министр может ужесточить мобилизацию, поскольку «выполнять обязательства перед Западом все-таки нужно», добавил бывший парламентарий.

Об отставке Федорова стало известно накануне. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, президент страны Владимир Зеленский объяснил увольнение чиновника провалом реформы ТЦК и конфликтом с Сырским. Издание «Украинская правда» также написало, что Федоров освобожден от должности из-за его разногласий с руководством ВСУ.

Ранее Зеленский раскрыл, кто может стать новым министром обороны Украины.