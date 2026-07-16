Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Экс-нардеп назвал цели нового министра обороны Украины

Экс-нардеп Килинкаров: новый министр обороны Украины ужесточит мобилизацию
Sarakhan Vadym/Shutterstock/FOTODOM

Смена руководства министерства обороны Украины не изменит подходов Киева к конфликту. Такое мнение в интервью «Ридусу» высказал бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров, комментируя отставку главы ведомства Михаила Федорова.

«Назначение нового министра обороны необходимо не в рамках смены тактики боевых действий — а для перераспределения финансовых потоков. Бюджет министерства обороны гораздо больше, чем остальной бюджет всей Украины. Это самое «жирное» ведомство, за которое идет борьба финансово-промышленных групп. Сам Федоров на этом посту себя особенно не проявил», — отметил Килинкаров.

Кроме того, новый министр может ужесточить мобилизацию, поскольку «выполнять обязательства перед Западом все-таки нужно», добавил бывший парламентарий.

Об отставке Федорова стало известно накануне. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, президент страны Владимир Зеленский объяснил увольнение чиновника провалом реформы ТЦК и конфликтом с Сырским. Издание «Украинская правда» также написало, что Федоров освобожден от должности из-за его разногласий с руководством ВСУ.

Ранее Зеленский раскрыл, кто может стать новым министром обороны Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что делать, если сняли с рейса из-за овербукинга. Отвечают юристы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!