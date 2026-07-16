Отставку Федорова назвали «политическим ударом» для Зеленского

Отставка главы Минобороны Украины Михаила Федорова стала для президента страны Владимира Зеленского «политическим ударом» и «шоком» для украинцев. Об этом пишет польское издание Kiev Post.

Издание отметило, что увольнение Федорова вызвало «бурю общественного негодования».

«Необоснованное и крайне непопулярное решение может нанести Зеленскому более серьезный политический удар, чем тот, который он потерпел год назад», — подчеркнуло СМИ.

15 июля стало известно об отставке Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский объяснил отставку провалом реформы ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине) и конфликтом с Сырским. Издание «Украинская правда» написало, что Зеленский уволил Федорова из-за его конфликта с Сырским.

16 июля Федоров публично пожаловался на Сырского, обвинил его в интригах и в срыве реформы ТЦК. Также Федоров рассказал, что его команда предлагала заменить Сырского и начальника Генштаба Украины Андрея Гнатова другими людьми.

Кроме того, 16 июля на Украине прошли митинги в поддержку Федорова.

Зеленский отметил, что он бы «очень хотел единства», но «стороны его не нашли».

Ранее выпад Федорова против Сырского на Украине назвали «мятежом».