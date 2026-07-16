В нескольких городах Украины прошли митинги в поддержку экс-министра обороны

Страна.ua: в Киеве, Львове и Одессе прошли акции в поддержку Федорова

В Киеве, Львове и Одессе состоялись митинги в поддержку бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

На опубликованных кадрах видно, как несколько десятков митингующих держат плакаты, на которых в частности написано: «Верните Федорова!», «Федоров – наш министр обороны» и «Лучше верните пленных, а не увольняйте Федорова».

16 июля Михаил Федоров опубликовал в Telegram-канале «прощальный» пост с итогами полугода своей работы на посту главы минобороны Украины, чем фактически подтвердил слухи об отставке. Он заявил, что для него было большой честью служить украинскому народу.

Чиновник также опубликовал список из 22 «заслуг» своей команды. Среди них якобы «логистическая изоляция» Крыма, «инвестирование» зарплат военных в беспилотники и запуск программы по ускорению внедрения систем искусственного интеллекта. При этом в списке того, «что не удалось», Федоров указал всего три пункта: завершить военную реформу, перевести все закупки на тендерную основу и «построить культуру ответственности за принятые решения».

Одной из причин увольнения Федорова украинские СМИ называют его конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Ранее на Украине сообщили о подготовке протестов против отставки министра Федорова.