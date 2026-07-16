Выпад Федорова против Сырского на Украине назвали «мятежом»

Поведение министра обороны Украины Михаила Федорова, который раскритиковал решение президента Владимира Зеленского о своей отставке и пожаловался на главкома ВСУ Александра Сырского, по сути является «прямым мятежом». Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Издание подчеркнуло, что значение «демарша» Федорова «очень велико».

«Впервые за все время войны украинский топ-чиновник, которому президент предложил уволиться, не только отказался это делать, но и выступил с разгромной публичной критикой такого решения. <…> По сути — это прямой мятеж против верховного главнокомандующего, хотя и не военный, а политический. Пока», — написало СМИ.

По словам автора, Федоров «напрямую апеллирует» в том числе и войскам, когда говорит, что главком ВСУ Александр Сырский «гнобит таланты» и не дает дорогу эффективным генералам и офицерам. И если Зеленский сохранит Федорова на посту, это будет «грандиозным ударом» по власти президента.

«Если сейчас президента «прогнут» и он оставит Федорова на посту министра (и, что практически неизбежно при таком варианте, отправит в отставку Сырского), это будет означать, что в разгар войны верховный главнокомандующий утратил свое важнейшее право – самому решать, кто будет министром обороны и главкомом ВСУ», — пишет «Страна.ua».

Также СМИ подчеркнуло, что если Федоров останется на посту, то и он, и новый главком начнут вести «все более самостоятельную линию» и «все чаще» будут идти «наперекор президенту» в сложных ситуациях. И это «путь к фактической потери контроля» над армией и страной, отметило издание. Поэтому сейчас положение для Зеленского «крайне серьезное», и ему предстоит принять «судьбоносные» решения.

15 июля стало известно об уходе Федорова в отставку. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что Зеленский объяснил свое решение депутатам фракции «Слуга народа» провалом реформы ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине) и конфликтом с Сырским. Издание «Украинская правда» также сообщило, что Зеленский решил убрать Федорова с поста главы ведомства из-за его конфликта с Сырским.

16 июля Федоров публично пожаловался на Сырского, упрекнул его в плетении интриг и обвинил в срыве реформы ТЦК. Также Федоров заявил, что его команда предлагала заменить Сырского и начальника Генштаба Украины Андрея Гнатова.

Ранее стало известно, какую новую должность предлагал Федорову Зеленский.