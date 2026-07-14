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Политика

Стало известно об обострении конфликта Федорова и Сырского на Украине

Economist: глава МО Украины Федоров пытался уволить главкома ВСУ Сырского
Reuters/Global Look Press

Министр обороны Федоров пытался добиться отставки главкома ВСУ Александра Сырского, однако потерпел неудачу. Об этом пишет Economist.

Издание отметило, что между министром и военным руководством Украины случились «глубокие разногласия», причина которых в том, что Федоров делает ставку на технологические реформы, цифровизацию и массовое применение беспилотников, а Сырский и украинские генералы являются сторонниками более традиционных методов при управлении войсками.

«Его глубокие разногласия с более традиционалистски настроенными военными лидерами, особенно с главнокомандующим Александром Сырским, постоянно бросались в глаза. Широко известно, что министр добивался отставки генерала, но не смог заручиться одобрением президента или найти другой способ сделать это», — пишет СМИ.

Источники рассказали, что реформы Федорова представляют собой «PR- переупаковку» работы, которая уже велась. Один из высокопоставленных генералов отметил, что Федоров присваивает себе чужие заслуги и идеи, тогда как усилия были «коллективными». Также Федорова критикуют за то, что его реформы основаны на «геймификации» и не делают акцента на важных операциях вроде мониторинга дорог.

Высокопоставленный источник в украинской разведке подчеркнул, что у Федорова мало шансов в серьезном противостоянии с генералами.

«Сырский опытен, знает систему гораздо лучше, чем Миша, и перехитрит его», — заявил он.

В мае российские силовые структуры сообщили РИА Новости, что на Украине разгорелся конфликт между Сырским и Федоровым, связанный с закупками оружия для ВСУ.

1 июля Сырский отметил, что у него нет конфликта с Федоровым, однако признал, что между ними существуют противоречия.

12 июля издание «Страна.ua» написало, что Зеленский мог отправить правительство премьер-министра Юлии Свириденко в отставку ради смены Федорова. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что Федоров является одним из претендентов на пост премьер-министра страны.

Ранее на Украине заявили, что Федорова могут снять с должности министра обороны.

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