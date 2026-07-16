В Кремле назвали главную задачу для нового министра обороны Украины

Для России не имеет никакого значения, кто министр обороны Украины, главное, чтобы он был способен принять ответственное решение для выхода на мирное урегулирование конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя на брифинге отставку главы украинского минобороны Михаила Федорова.

«По большому счету никакого значения не имеет, кто министр обороны. Нам главное, чтоб в киевском режиме был кто-то, кто возьмет на себя ответственность и примет решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование», — отметил Песков.

Он добавил, что в Киеве «хорошо известно», какие решения необходимо принять.

15 июля стало известно, что министр обороны Украины Михаил Федоров уходит в отставку. Он пробыл на этой должности всего полгода — с 14 января 2026 года. В своем Telegram-канале он опубликовал «прощальный» пост с итогами своей работы. В список «заслуг» вошли 22 пункта. Среди них якобы «логистическая изоляция» Крыма, «инвестирование» зарплат военных в беспилотники и запуск программы по ускорению внедрения систем искусственного интеллекта. При этом в списке того, «что не удалось», Федоров указал всего три пункта: завершить военную реформу, перевести все закупки на тендерную основу и «построить культуру ответственности за принятые решения».

16 июля в Киеве, Львове и Одессе состоялись митинги в поддержку Михаила Федорова. Несколько десятков митингующих вышли на улицы украинских городов с плакатами, на которых можно увидеть надписи: «Верните Федорова!», «Федоров – наш министр обороны» и «Лучше верните пленных, а не увольняйте Федорова».

Ранее причину отставки главы минобороны Украины описали словами «доходило до абсурда».