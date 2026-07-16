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Политика

В Кремле назвали главную задачу для нового министра обороны Украины

Песков: для России не имеет значения, кто министр обороны Украины
Александр Казаков/РИА Новости

Для России не имеет никакого значения, кто министр обороны Украины, главное, чтобы он был способен принять ответственное решение для выхода на мирное урегулирование конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя на брифинге отставку главы украинского минобороны Михаила Федорова.

«По большому счету никакого значения не имеет, кто министр обороны. Нам главное, чтоб в киевском режиме был кто-то, кто возьмет на себя ответственность и примет решение, которое позволит выйти на мирное урегулирование», — отметил Песков.

Он добавил, что в Киеве «хорошо известно», какие решения необходимо принять.

15 июля стало известно, что министр обороны Украины Михаил Федоров уходит в отставку. Он пробыл на этой должности всего полгода — с 14 января 2026 года. В своем Telegram-канале он опубликовал «прощальный» пост с итогами своей работы. В список «заслуг» вошли 22 пункта. Среди них якобы «логистическая изоляция» Крыма, «инвестирование» зарплат военных в беспилотники и запуск программы по ускорению внедрения систем искусственного интеллекта. При этом в списке того, «что не удалось», Федоров указал всего три пункта: завершить военную реформу, перевести все закупки на тендерную основу и «построить культуру ответственности за принятые решения».

16 июля в Киеве, Львове и Одессе состоялись митинги в поддержку Михаила Федорова. Несколько десятков митингующих вышли на улицы украинских городов с плакатами, на которых можно увидеть надписи: «Верните Федорова!», «Федоров – наш министр обороны» и «Лучше верните пленных, а не увольняйте Федорова».

Ранее причину отставки главы минобороны Украины описали словами «доходило до абсурда».

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