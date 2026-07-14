Нетаньяху пригрозил Ирану последствиями в случае атаки

Израиль готов к любому развитию событий на фоне нового витка эскалации вокруг Ирана. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, его слова приводит ТАСС.

Премьер Израиля пригрозил исламской республике мощным ударом, если та первой атакует его страну.

«Времена, когда кто-то причинял нам боль, а мы не отвечали тем же, прошли. Мы поступили так с «осью зла» в Иране и будем поступать так с каждым, кто причинит нам вред. Именно это мы делаем», — сказал Нетаньяху.

13 июля газета The New York Times написала, что президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о возобновлении военных действий против Ирана. Тогда же он заявил, что Соединенный Штаты снова устанавливают морскую блокаду Ормузского пролива для судов с иранскими грузами. Также американский президент сказал, что США намерены нанести «очень сильные удары» по Ирану.

В начале июля Трамп обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установки стабильности в регионе.

Ранее было названо число развернутых на Ближнем Востоке солдат США.