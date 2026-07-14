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Армия

Названо число развернутых на Ближнем Востоке солдат США

CENTCOM: более 50 тысяч военных США находятся на Ближнем Востоке
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Объединенное центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X назвало число американских военных на Ближнем Востоке.

В посте говорится, что речь идет о более чем 50 тыс. солдат.

С конца прошлой недели Вашингтон и Тегеран обмениваются ударами на Ближнем Востоке. Эскалация произошла на фоне споров сторон об Ормузском проливе. В ночь на 14 июля президент США пообещал несколько серий «сильных ударов» по Исламской Республике и уведомил конгресс о возобновлении военных действий в регионе.

На этом фоне Иран атаковал несколько судов, которые попытались пересечь пролив без его разрешения. Министерство обороны ОАЭ (Объединенных Арабских Эмиратов) заявило, что в южной части Ормуза под удар попали два индийских танкера. Суда были поражены крылатыми ракетами Ирана в территориальных водах Омана. При ударе не выжил один член экипажа, еще восемь пострадали.

Ранее солдаты США, выжившие после удара иранского «Шахеда», обвинили своих генералов.

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