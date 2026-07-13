Трамп пообещал несколько серий «сильных ударов» по Ирану

Трамп анонсировал сильные удары по Ирану в ночь на 14 июля и на следующий день

Президент США Дональд Трамп заявил радиоведущему Хью Хьюуитту о новых атаках на Иран.

Политик сообщил, что США намерены нанести «очень сильные удары» по Исламской Республике этой ночью и на следующий день.

Накануне Вашингтон и Тегеран снова обменялись ударами. Центральное командование ВС США сообщило, что атаковало более чем 300 целей, в ответ на это в Иране объявили об ответных ударах. Эскалация произошла на фоне споров сторон об Ормузском проливе.

Вашингтон требовал от Тегерана публично заявить об обязательствах не бить по коммерческим судам. Однако Исламская Республика сообщила, что морской пусть останется закрытым «до окончания вмешательства США в регионе». 13 июля Трамп объявил, что США берут под свой контроль Ормуз и будут взимать сбор в 20% от стоимости грузов, проходящих через пролив. После этого Иран атаковал несколько судов, которые попытались пересечь пролив без его разрешения.

Ранее солдаты США, выжившие после удара иранского «Шахеда», обвинили своих генералов.