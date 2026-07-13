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Политика

Трамп официально уведомил конгресс США о возобновлении боевых действий в Иране

NYT: Трамп уведомил конгресс США о возобновлении боевых действий с Ираном
Win McNamee/Reuters

Президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о возобновлении военных действий в Иране. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на письмо, адресованное законодателям.

В документе Трамп сообщил, что 7 июля американские силы провели «оборонительные удары по целям на территории Ирана», что стало первым официальным подтверждением возобновления атак США на Исламскую республику после длительного перерыва.

Отмечается, что это сообщение усугубляет существующий конфликт между конгрессом и администрацией президента относительно полномочий Трампа продолжать военные действия в Иране без согласия законодательного органа. Обе палаты конгресса уже голосовали за то, чтобы обязать президента либо прекратить военные действия, либо запросить одобрение на их продолжение. Однако Белый дом настаивает на том, что Трамп действует в рамках своих конституционных прав, пишет NYT.

В Конституции США говорится, что объявить войну может только конгресс.

Ранее стало известно, когда США возобновит блокаду портов и прибрежных зон Ирана.

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