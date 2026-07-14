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Политика

Украинские военные впервые промаршировали по Елисейским полям

Le Monde: 25 солдат ВСУ прошли по Елисейским полям в День взятия Бастилии
Global Look Press

Украинские военные впервые приняли участие в параде ко Дню взятия Бастилии в Париже, а два украинских летчика, будучи вторыми пилотами, пролетели на истребителях Mirage 200B. Об этом сообщает Le Monde.

Издание пишет, что по Елисейским полям прошла украинская президентская гвардия из 25 военных. Они отдали честь трибуне, на которой находился и президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, в параде приняли участие около 500 солдат из стран «коалиции желающих», созданной по инициативе Франции и Великобритании.

Также СМИ подчеркнуло, что парад проводится под лозунгом «стратегического пробуждения Европы» в контексте угроз на восточном фланге и «ухода» Америки с континента.

14 июля президент Украины Владимир Зеленский со своей женой Еленой Зеленской прибыл на военный парад в Париже ко Дню взятия Бастилии. Сообщалось, что первая леди Франции Брижит Макрон расцеловала Зеленского во время встречи.

До этого, 13 июля, в Париже состоялся саммит так называемой «коалиции желающих», на котором Украина и девять стран Европы договорились о создании коалиции по противоракетной обороне. Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина получит лицензию на производство вооружения, включая высокоточные ракеты SCALP.

Ранее во Франции словом «позор» оценили участие украинских военных в параде в Париже.

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