Девять стран Европы намерены создать с Украиной коалицию ПВО

Украина и девять стран Европы создадут коалицию по противоракетной обороне

Лидеры Украины и девяти стран Европы договорились о создании коалиции по противоракетной обороне. Совместное заявление опубликовано на сайте Елисейского дворца.

В публикации отмечается, что в коалицию также войдут Великобритания, Германия, Дания, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция.

В совместном заявлении отмечается, что для защиты Европы требуется глобальное решение в виде интегрированной архитектуры противоракетной обороны, которая поможет сдержать и отразить будущие ракетные угрозы.

До этого президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что противоракетная система FREYJA заработает в течение года.

13 июля в Париже состоялся саммит коалиции желающих. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители 25 стран, включая Украину. Также прибудет генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Как сообщил телеканал Euronews, Франция на саммите может предложить после урегулирования конфликта развернуть на Украине многонациональные силы. Кроме того, участники собираются подтвердить курс на выделение €70 млрд в качестве военной помощи Киеву в текущем году, обсудить лицензионное производство американских ракет Patriot на территории Украины и создание «новой европейской противоракетной системы с участием украинских специалистов».

Ранее французский дипломат анонсировал «важные события» на саммите коалиции желающих в Париже.