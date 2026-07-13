Украине предоставят лицензию на производство высокоточных ракет

Макрон: Украина получит лицензию на производство ракет SCALP на своей территории

Украина получит лицензию на производство на своей территории вооружения, включая ракеты SCALP, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Трансляция выступления опубликована на YouTube-канале Елисейского дворца.

Также Киеву предоставят возможность создавать авиабомбы AASM и зенитные ракеты ASTER 30.

По его словам, передача лицензий позволит быстрее производить мощности совместно с украинскими партнерами на территории республики.

Макрон добавил, что договоренности «коалиции желающих» также включают конфиденциальные пункты.

До этого сообщалось, что лидеры Украины и девяти стран Европы договорились о создании коалиции по противоракетной обороне.

13 июля в Париже состоялся саммит коалиции желающих. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители 25 стран, включая Украину. Также прибудет генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Как сообщил телеканал Euronews, Франция на саммите может предложить после урегулирования конфликта развернуть на Украине многонациональные силы. Кроме того, участники собираются подтвердить курс на выделение €70 млрд в качестве военной помощи Киеву в текущем году, обсудить лицензионное производство американских ракет Patriot на территории Украины и создание «новой европейской противоракетной системы с участием украинских специалистов».

Ранее французский дипломат анонсировал «важные события» на саммите коалиции желающих в Париже.