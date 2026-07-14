Зеленский прибыл на военный парад в Париже

Зеленский с супругой прибыли в Париж на парад ко Дню взятия Бастилии

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл на военный парад в Париже ко Дню взятия Бастилии. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Отмечается, что в параде примут участие украинские военнослужащие и боевая авиация.

День взятия Бастилии — национальный праздник во Франции, который ежегодно отмечается 14 июля. В этот день в 1789 году французы штурмом взяли крепость-тюрьму, что стало ключевым моментом Великой французской революции и символом свержения абсолютной монархии. Военный парад традиционно проходит на Елисейских Полях в Париже с участием высшего руководства страны и иностранных лидеров.

13 июля в Париже состоялся саммит «коалиции желающих». Его участники в том числе приняли решение о проведении в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах военных учений. Кроме того, они подтвердили курс на выделение военной помощи Киеву в текущем году, обсудили лицензионное производство американских ракет Patriot на территории республики и создание «новой европейской противоракетной системы с участием украинских специалистов».

Ранее слово «позор» использовали во Франции для оценки участия украинских военных в парижском параде.