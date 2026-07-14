Жена Макрона расцеловала Зеленского

Первая леди Франции Брижит Макрон расцеловала президента Украины Владимира Зеленского во время встречи в Париже. Видео опубликовал украинский Telegram-канал «Новости.LIVE».

На выложенных в сеть кадрах можно увидеть, как Зеленский вместе с женой Еленой выходит из служебного автомобиля. Украинский лидер сразу же направился к Брижит Макрон, встречавшей его на площади. Жена президента Франции, крепко обняв Зеленского за плечи, поцеловала его сначала в одну щеку, потом в другую. Затем Брижит поприветствовала жену президента Украины.

14 июля Зеленские прибыли на военный парад в Париже ко Дню взятия Бастилии.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл на военный парад в Париже ко Дню взятия Бастилии. В торжественном мероприятии примут участие боевая авиация и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ).

День взятия Бастилии — это национальный праздник во Франции, который ежегодно отмечается 14 июля. В этот день в 1789 году французы штурмом взяли крепость-тюрьму, что стало ключевым моментом Великой французской революции и символом свержения абсолютной монархии. Военный парад традиционно проходит на Елисейских Полях в Париже с участием высшего руководства страны и иностранных лидеров.

Ранее Макрон впервые за две недели снял солнцезащитные очки.