Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Политика

Стало известно, какие гарантии безопасности Украина получит на саммите в Париже

На Западе раскрыли гарантии для Украины от коалиции желающих
Shutterstock

В Париже 13 июля пройдет саммит так называемой коалиции желающих, Франция предложит развернуть многонациональные силы на Украине по завершении конфликта. Об этом сообщает Euronews.

В саммите примут участие 25 стран, в том числе Украина. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также прибудет на мероприятие.

Встреча состоится в парижском Доме инвалидов за день до празднования Дня взятия Бастилии. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы саммит стал символом поддержки Украины и «европейского стратегического пробуждения», говорится в сообщении.

Ожидается, что в ходе саммита европейские лидеры также подтвердят курс на выделение €70 млрд военной помощи Украине в текущем году, обсудят лицензионное производство ракет Patriot на украинской территории, а также создание «новой европейской противоракетной системы с участием украинских специалистов».

8 июля президент США на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО в Турции заявил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию на производство систем противовоздушной обороны Patriot.

Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию и напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт.

Ранее Евросоюз разрешил Киеву тратить выделенные ему средства на приобретение британского оружия.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 13 июля. Атака БПЛА на Подмосковье, планы покушения на Трампа и угроза зноя из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!