Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х раскритиковал приглашение украинских военных принять участие в параде в Париже 14 июля, который будет посвящен Дню взятия Бастилии.

«Какой позор — задействовать на параде армию Зеленского, которая только что прославляла нацистов!», — написал Филиппо.

В конце мая Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ звание «героев УПА» (организация запрещена в России). Это решение спровоцировали конфликт между Киевом и Варшавой. Президент Польши Кароль Навроцкий намерен лишить главу Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за решения присвоить бригаде ВСУ имя пособников нацистов. Польский лидер подчеркнул, что действия коллеги демонстрируют неготовность Киева к вступлению в Евросоюз. Призывы лишить Зеленского высшей награды Польши звучат и в парламенте страны.

Позже глава офиса Владимира Зеленского прибыл в соседнюю страну, чтобы объясниться за ситуацию с восхвалением УПА в украинской армии, уточнили польские СМИ. Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал приезд главы офиса президента Украины Кирилла Буданова в Варшаву провокацией со стороны Киева. По его словам, Буданов придерживается «жесткой пробандеровской линии».

Ранее премьер Дании призвала «равняться» на Украину в одном вопросе.