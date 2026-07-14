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Политика

На Украине увидели подтверждение слухов о скорой отставке министра обороны

Страна.ua: на Украине ходят слухи о скором уходе Федорова с поста главы МО
Andrii Nesterenko/Reuters

На Украине ходят слухи о скорой отставке министра обороны страны Михаила Федорова, и на это может намекать недавний пост советника главы Минобороны страны Сергея Бескрестнова («Флэш»). Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Издание отмечает, что «многие» истолковали недавний пост Бескрестнова как «подтверждение слухов» о намерении президента Украины Владимира Зеленского убрать Федорова со своего поста во время смены правительства. А именно Бескрестнов в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), не называя имен, написал, что некто на Украине пытается разрушить «коррупционные схемы», за что теперь коррупционеры хотят лишить его должности.

«Когда ты разрушаешь любую коррупционную схему, за ней всегда стоит чье-то «имя». Именно это «имя» теряет деньги, порой огромные суммы. Конечно, «имя» сделает всё, чтобы не понести убытки и устранить причину. Обычно все эти «имена» не из числа простых смертных, и возможностей и влияния у них хватает. Когда они объединяются в общей финансовой «беде», они становятся сильными. Когда уж эти «имена» «нажрутся», — написал Сергей Бескрестнов.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер Юлия Свириденко уйдет в отставку, а правительство в ближайшее время обновится.

Депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк отметила, что глава министерства внутренних дел (МВД) Украины Игорь Клименко может стать новым министром обороны. О том же сообщил и нардеп Ярослав Железняк.

Кроме того, издание Economist писало, что Федоров пытался добиться отставки главкома ВСУ Александра Сырского, однако потерпел неудачу, и сейчас между министром и военным руководством Украины есть «глубокие разногласия». Отставной офицер украинской армии Игорь Лапин также отметил, что Федорова могут снять с должности из-за высокого рейтинга. Издание «Страна.ua» писало, что отставка правительства могла случиться в том числе из-за желания Зеленского сменить Федорова.

Ранее стало известно, когда могут назначить новых министров в правительство Украины.

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