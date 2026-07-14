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Армия

На Украине заявили, что Федорова могут снять с должности министра обороны

Экс-офицер ВСУ Лапин: министра Федорова могут уволить из-за высокого рейтинга
Andrii Nesterenko/Reuters

Главу министерства обороны Украины Михаила Федорова могут снять с должности из-за его слишком высокого рейтинга. Об этом в эфире телеканала «Киев24» заявил отставной офицер украинской армии Игорь Лапин.

По его словам, высокий рейтинг министра обороны угрожает популярности главы государства Владимира Зеленского. Кроме того, для отставки Федорова существуют и другие причины. В частности, министр обороны находится в конфликте с главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским. Также вызывает недовольство и активное участие Федорова в оборонных закупках.

Лапин выразил мнение, что в случае смещения Федорова министром обороны может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. Тогда вся деятельность оборонного ведомства сведется лишь к вопросам мобилизации.

1 июля Сырский заявил, что у него нет конфликта с Федоровым, однако признал, что между ними существуют противоречия.

В мае в российских силовых структурах РИА Новости сообщили, что на Украине разгорелся конфликт между Сырским и Федоровым, и он был связан с закупками оружия для ВСУ. Так, Сырский лоббировал закупку артиллерийских снарядов у проверенных поставщиков, а Федоров предлагал сократить закупки артиллерийских систем, минометов и боеприпасов и сделать ставку прежде всего на беспилотные системы.

Ранее Украине предрекли серьезные кадровые перестановки из-за кредита ЕС.

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