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Политика

Трамп допустил производство ЗРК Patriot в Европе

Трамп: США обсудят возможность лицензионного производства Patriot в Европе
Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

США обсудят возможность лицензионного производства зенитных ракетных систем Patriot в Европе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает NBC News.

«Мне тут птичка нашептала, что мы будем обсуждать возможность позволить Украине производить ракеты для ЗРК Patriot» – сказал Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Американский лидер также добавил, что Украина сможет в кратчайшие сроки производить ракеты Patriot, когда получит инструкции, как это делать.

5 июля, во время обращения к Парламентской ассамблее ОБСЕ Зеленский заявил, что Киев остро нуждается в дополнительных ракетах для комплексов Patriot. Он обратился к США и другим странам с просьбой ускорить поставки вооружения. По его словам, необходимые боеприпасы есть у союзников Киева, однако для их передачи требуется политическое решение, прежде всего со стороны США.

Комментируя выступление Зеленского, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что передача новых вооружений НАТО Киеву не воспрепятствует достижению целей России в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее министр обороны Украины направил письма в десятки стран с просьбой о ракетах к Patriot.

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