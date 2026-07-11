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Политика

На Украине назвали места для производства ракет к Patriot приоритетами ВС РФ

На Украине сочли места производства ракет к Patriot приоритетами для ВС РФ
Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

Заводы по производству ракет к американским системам ПВО Patriot на Украине станут приоритетными целями ВС РФ. Об этом «РБК-Украина» заявил исполнительный директор украинского Совета оружейников Игорь Федирко.

«Риск нужно не отрицать, а управлять им. Это значит, что не должно быть одного крупного завода, потеря которого останавливает весь процесс. Производственный цикл должен быть распределен между несколькими площадками, с дублированием критических операций, защищенным хранением компонентов и возможностью быстро возобновить производство», — заявил Федирко.

Он считает, что наиболее чувствительные компоненты на начальном этапе Украина может получать от Запада, а на своей территории «осуществлять интеграцию, финальную сборку, тестирование и постепенное наращивание доли».

До этого журналист Bild и военный обозреватель Юлиан Репке заявлял, что Россия выпустит 1400 баллистических ракет малой дальности «Искандер-М», прежде чем Украине удастся создать первую ракету-перехватчик для Patriot собственного производства. По его словам, «одни только переговоры о заключении этих контрактов, обсуждение вопросов интеллектуальной собственности и тому подобное длятся месяцами».

Ранее на Украине назвали сроки появления первых собственных ракет для Patriot.

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