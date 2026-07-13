Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
 (обновлено  )
Политика

Патриарха Кирилла исключили из нового пакета антироссийских санкций

ЕП: патриарха Кирилла исключили из 21-го пакета антироссийских санкций
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и основателя нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова исключили из 21-го пакета санкций против России. Об этом сообщили «Европейской правде» дипломатические источники.

«Патриарх РПЦ Кирилл и основатель «Лукойла» Алекперов исключены из проекта 21-го пакета санкций Евросоюза против РФ по требованию Болгарии», — напило СМИ со ссылкой на дипломатов нескольких государств Евросоюза.

Также издание отметило, что «наиболее проблемные вопросы» 21-го пакета санкций решены «в сторону ослабления».

9 июня телеканал Euronews со ссылкой на источники сообщил, что Еврокомиссия включила патриарха Кирилла в проект персональных санкций против России. В начале июля издание Politico со ссылкой на трех дипломатов написало, что Италия вместе с Болгарией выступают против введения санкций в отношении патриарха Кирилла.

18 июня премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что София готова наложить вето на санкции ЕС против патриарха Кирилла. Глава МИД Болгарии Велислава Петрова также подчеркнула, что правительство страны не согласно с предлагаемыми ЕС санкциями против российской энергетики и патриарха Кирилла.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал идею ввести санкции против патриарха Кирилла отказом от здравого смысла.

13 июля глава евродипломатии Кая Каллас рассказала, что послы стран ЕС не смогли согласовать 21-й пакет антироссийских санкций ко встрече министров иностранных дел в Брюсселе.

Ранее стало известно о подготовке ЕС черного списка с гражданами России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 13 июля. Атака БПЛА на Подмосковье, планы покушения на Трампа и угроза зноя из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!