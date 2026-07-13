Послы ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России

Каллас: послы ЕС не смогли согласовать санкции против России к встрече глав МИД

Послы стран — членов Европейского союза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против Российской Федерации к встрече министров иностранных дел в Брюсселе. Об этом сообщила глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас, передает ТАСС.

Дипломат добавила, что работа над 21-м пакетом антироссийских санкций не завершена и будет продолжена.

Также Каллас сообщила, что Евросоюз планирует включить в черный список 250 россиян в режиме промежуточных санкций.

До этого издание Euractiv сообщило, что Европейский союз готовится утвердить 21-й пакет санкций против России, однако ограничения могут оказаться гораздо мягче, чем предполагалось. Между странами возникли разногласия вокруг запрета на выдачу виз российским военнослужащим, ограничений на экспорт СПГ и потолка цен на российскую нефть. Что известно о санкциях, которые могут утвердить в ЕС, и почему с их принятием есть проблемы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что принятие нового пакета санкций против России могут отложить до осени.