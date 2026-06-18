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Политика

В Болгарии пригрозили наложить вето на санкции ЕС против патриарха Кирилла

Радев: София наложит вето на санкции ЕС против патриарха Кирилла
Global Look Press

Болгария откажется от поддержки антироссийских санкций Евросоюза и готова наложить вето в случае введения ограничений против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев, слова которого приводит Nova.bg.

«Мы одна семья. При обсуждении подобных санкций необходимо учитывать и мнение Болгарской православной церкви», — заявил глава государства.

Также он отметил, что Болгария не согласна с санкциями, угрожающими экономике страны.

Аналогичного мнения придерживается глава МИД Болгарии Велислава Петрова. По ее словам, правительство страны не поддерживает новые санкции ЕС против российской энергетики и патриарха.

15 июня Евросоюз ввел дополнительные санкции против России, включив в черный список свыше 80 физических лиц и организаций. Ограничительные меры также затронули полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, адвоката и бывшего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова. В обновленном списке оказались организации и физлица из дружественных России стран, а также ряд журналистов и блогеров.

Ранее постпредство России анонсировало ответ на новые санкции Евросоюза.

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