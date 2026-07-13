ЕС готовит черный список с гражданами России

Каллас: ЕС намерен включить в черный список по России 250 человек

Европейский союз не смог согласовать 21-й пакет санкций против Российской Федерации к встрече глав МИД стран — членов объединения в Брюсселе, но планирует включить в черный список 250 россиян в режиме промежуточных санкций. Об этом заявила глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас, передает ТАСС.

По ее словам, эти 250 человек — люди, которые работают в разных сферах.

Дипломат уточнила, что объединение продолжает работу над 21-м пакетом антироссийских санкций, которая пока не завершена.

Издание Euractiv сообщило, что Европейский союз готовится утвердить 21-й пакет санкций против России, однако ограничения могут оказаться гораздо мягче, чем предполагалось. Между странами возникли разногласия вокруг запрета на выдачу виз российским военнослужащим, ограничений на экспорт СПГ и потолка цен на российскую нефть. Что известно о санкциях, которые могут утвердить в ЕС, и почему с их принятием есть проблемы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что принятие нового пакета санкций против России могут отложить до осени.