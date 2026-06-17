В МИД Болгарии раскритиковали санкции ЕС против энергетики России и патриарха Кирилла

Правительство Болгарии не поддерживает новые санкции Европейского союза (ЕС) против российской энергетики и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом заявила глава МИД страны Велислава Петрова, передает Болгарское национальное телевидение.

«Есть ряд элементов, которые мы не поддерживаем. С одной стороны, по энергетике, поскольку существует ряд санкций, которые повлияли бы на нашу энергетическую стабильность. Другие связаны с патриархом Кириллом... Такие санкции имеют потенциал быть контрпродуктивными», — сказала министр.

Петрова добавила, что введение санкций против патриарха могут расценить как попытку вмешательства Европы в дела церкви.

15 июня Евросоюз ввел дополнительные санкции против России, включив в черный список свыше 80 физических лиц и организаций. Ограничительные меры также затронули полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, адвоката и бывшего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова. В обновленном списке оказались организации и физлица из дружественных России стран, а также ряд журналистов и блогеров.

Ранее постпредство России анонсировало ответ на новые санкции Евросоюза.