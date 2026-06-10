В РПЦ прокомментировали планы Евросоюза внести патриарха Кирилла в список санкций

Инициатива внести патриарха Московского и всея Руси Кирилла в список санкций Европейского союза (ЕС) — это отказ от здравого смысла. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

»Еврокомиссия вновь предлагает включить патриарха Кирилла в санкционный список. Я уже не раз говорил, что подобные инициативы являются просто отказом от здравого смысла», — считает он.

Накануне сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) включила патриарха Московского и всея Руси Кирилла в проект списка персональных санкций против России.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что перечень лиц, в отношении которых предложено ввести персональные санкции в рамках 21-го пакета антироссийских санкций, будет крупнейшим за последние два года.

Ранее патриарх Кирилл рассказал о расплате для монахов за нарушение обетов.