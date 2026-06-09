В Европе заявили о включении патриарха Кирилла в проект санкций против России

Европейская комиссия (ЕК) включила патриарха Московского и всея Руси Кирилла в проект списка персональных санкций против России. Об этом сообщил телеканал Euronews со ссылкой на источники.

»Патриарх Кирилл, глава Русской православной церкви, находится среди множества имен, включенных в последнее предложение по санкциям ЕС против России», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что Евросоюз намерен предпринять еще одну попытку ввести санкции против Кирилла после того, как в 2022 году Венгрия наложила вето на аналогичное решение.

Несколькими часами ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что перечень лиц, в отношении которых предложено ввести персональные санкции в рамках 21-го пакета антироссийских санкций, будет крупнейшим за последние два года.

9 июня был представлен проект нового пакета санкций против России, направленный на дальнейшее ограничение финансового и энергетического секторов, а также борьбу с обходом ограничений. В ЕК предложили ввести ограничения и исключения из международных систем в отношении 31 российского банка.

Ранее политолог объяснил, почему в США задумались об усилении санкций против РФ.