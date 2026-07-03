Стало известно, кто в ЕС не согласен с санкциями против патриарха Кирилла

Италия вместе с Болгарией выступают против введения санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом пишет Politico со ссылкой на трех дипломатов.

«Этот шаг вызвал возражения со стороны Болгарии, где проживает значительное православное население, а также «оговорку» — дипломатический термин, обозначающий опасения, которые необходимо урегулировать, не прибегая к вето, — со стороны Рима», — пишет СМИ.

По словам одного из дипломатов, опасения Рима исходят из Ватикана и связаны с беспокойством по поводу введения санкций против лидера христианской конфессии.

Также издание пишет, что Греция, Мальта и Кипр выступили против отсрочки пересмотра пололка цен на нефть. А Франция и Италия высказали обеспокоенность по поводу запрета на въезд в ЕС участникам СВО, который планируется включить в 21-й пакет антироссийских санкций.

9 июня телеканал Euronews со ссылкой на источники сообщил, что Еврокомиссия включила патриарха Кирилла в проект списка персональных санкций против России.

Затем председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда отметил, что инициатива внести патриарха Кирилла в санкционный список является отказом от здравого смысла.

18 июня премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна готова наложить вето на санкции ЕС против патриарха Кирилла. Он добавил, что Болгария не согласна и с санкциями, которые угрожают экономике страны. Глава МИД Болгарии Велислава Петрова также подчеркнула, что правительство страны не поддерживает новые санкции Европейского союза (ЕС) против российской энергетики и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Ранее Захарова пообещала жесткий ответ России на новые санкции ЕС.