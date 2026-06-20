«Болевой порог превышен»: президент Польши объяснил, почему лишил Зеленского ордена

Польский президент Кароль Навроцкий объяснил, почему лишил своего украинского коллегу Владимира Зеленского ордена Белого орла. Его цитирует агентство PAP.

Навроцкий уже говорил о том, что его решение о награде не направлено против народа Украины, а вопросе ее поддержки в конфликте с Россией позиция Польши не поменялась. Глава государства подчеркнул, что президент несет ответственность за прошлое, настоящее и будущее государства.

«Мы гордый польский народ, и у нас есть свой болевой порог в вопросах, которые касаются нас и наших союзников, и этот болевой порог был превышен», — сказал Навроцкий.

До этого президент Польши лишил Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Он пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине уже раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса президента и экс-президенты страны Леонид Кучма и Виктор Ющенко отказались от своих польских наград. Украинский лидер вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее в Госдуме объяснили лишение Зеленского высшей госнаграды Польши.